بعد إصابة "باشا مصر" بـ كورونا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة قوية إلى أمير كرارة





وقال صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أمير كرارة 100 مليون سلامة يا جدع بجد .. يا أمير الجدعنة والطيابة والتواضع، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لما رحت ضيف للمسلسل الجبار، وربنا يحفظنا جميعًا من هذا الوباء وأسألكم الدعاء لأمير ولكل مريض".





و حلَّ الفنان أمير كرارة ضيف شرف على الحلقة الرابعة من مسلسل "إسعاف يونس" أحدث إنتاجات WATCH iT الأصلية.





ظهر "كرارة" بشخصيته الحقيقية والتقى بمحمد أنور بطل العمل الذي يجسد شخصية الطبيب يونس صاحب تطبيق "إسعاف يونس" وهو يحاول تفادي تبادل إطلاق النيران بين عصابتين وسبق أن ذهب لعلاج رئيس إحداها، لكن نشبت مشادة بينهما تطورت لإطلاق النيران، ويدخل كرارة المكان صدفة ويدور حوار كوميدي بينه وبين محمد أنور الذي يناديه بلقبه في مسلسل "كلبش" وهو "باشا مصر".





تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة إلى الفنان أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو ما أعلن عنه منذ ايام قليلة.