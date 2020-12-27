ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابة "باشا مصر" بـ كورونا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة قوية إلى أمير كرارة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:51 م
امير كرارة
امير كرارة
Advertisements
أحمد إبراهيم
وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة إلى الفنان أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو ما أعلن عنه منذ ايام قليلة. 

وقال صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أمير كرارة 100 مليون سلامة يا جدع بجد .. يا أمير الجدعنة والطيابة والتواضع، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لما رحت ضيف للمسلسل الجبار، وربنا يحفظنا جميعًا من هذا الوباء وأسألكم الدعاء لأمير ولكل مريض". 

وحلَّ الفنان أمير كرارة ضيف شرف على الحلقة الرابعة من مسلسل "إسعاف يونس" أحدث إنتاجات WATCH iT الأصلية.

ظهر "كرارة" بشخصيته الحقيقية والتقى بمحمد أنور بطل العمل الذي يجسد شخصية الطبيب يونس صاحب تطبيق "إسعاف يونس" وهو يحاول تفادي تبادل إطلاق النيران بين عصابتين وسبق أن ذهب لعلاج رئيس إحداها، لكن نشبت مشادة بينهما تطورت لإطلاق النيران، ويدخل كرارة المكان صدفة ويدور حوار كوميدي بينه وبين محمد أنور الذي يناديه بلقبه في مسلسل "كلبش" وهو "باشا مصر".

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.
 
مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.
بعد إصابة "باشا مصر" بـ كورونا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة قوية إلى أمير كرارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وافق من أول كلمة.. محمد أنور يتحدث عن تجربته مع أمير كرارة في إسعاف يونس

صلاح عبد الله ضيف شرف فى مسلسل إسعاف يونس

موعد عرض "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية

نورتني.. محمد أنور مع أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسل إسعاف يونس

بطلوا هري.. أمير كرارة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

سارة سلامة ومحمد أنور يغنيان بنت الجيران.. فيديو

ترشيحاتنا

الأشعة قبل مرور ٤ أيام من ظهور الأعراض غير مفيدة.. صحة دمياط تكشف مفاجآت حول الإصابة بفيروس كورونا

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مدبولى

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

وفاة حفيدة عمر الحريرى

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد