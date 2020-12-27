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ديني

وزير الأوقاف يصدر حركة ترقيات جديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:55 م
وزير الأوقاف يصدر
وزير الأوقاف يصدر حركة ترقيات جديدة
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محمود ضاحي
اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد عدة قرارات تضمنت تكليف كلّ من الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم – بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن، الدكتور أسامة فخري فكري محمد – بتسيير أعمال الإدارة العامة للمساجد.

كما تضمنت تكليف الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن – بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتورة منى حسين عبد الباقي محمد – بتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد تكليف عشر قيادات نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف، وذلك في إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، والمعتمدون هم:

1. المهندسة / نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

2. الأستاذة / رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3. الدكتورة / جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية.

4. الأستاذة / سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

5. المهندسة/ غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

6. الأستاذة / منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر.

7. الأستاذة / سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

8. الأستاذة / روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك.

9. الأستاذة / هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

10. الأستاذة/ غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

على جانب آخر طالبت وزارة الأوقاف أئمة وجميع العاملين بالأوقاف التأكيد على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف ، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة .

ونبهت الوزارة بشدة على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها ، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد .
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