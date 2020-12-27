كنت أتمناها 300 جنيه .. أحمد موسي يعلق على غرامة عدم إرتداء الكمامة

قال الإعلامي أحمد موسي، إن قرار تطبيق الغرامة علي المواطنين الغير ملتزمين بالإجراءات الإحترازية إيجابي للغاية، وكنت أتمني أن تكون الغرامة 300 جنيه وليست 50 جنيه.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" 90% من المواطنين غير ملتزمين بإرتداء الكمامة، مردفا:" يجب أن يتحلي المواطن بالمسئولية والإنضباط وإرتداء الكمامة لمواجهة كورونا".





وقالت أكسترا نيوز نقلا عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، سيتم تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها لم يخالفون إرتداء الكمامات.





و بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لبحث الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى رأس السنة لمنع الاحتفالات، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.