غلق مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار لـ 9 أشهر.. تعرف على السبب

أكدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار - إحدى شركاتها التابعة - مدرجة ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن النقل من موقعها الحالي إلى موقع الشركة بمنطقة البيضا التى تبعد عن الموقع الحالى بمسافة 3 كم فقط بكفر الدوار أيضا.

وأوضحت الشركة، أنه تم التعاقد على توريد ماكينات ومعدات حديثة مع كبرى موردى الآلات من سويسرا وألمانيا وإيطاليا، وستصل إلى موقع المصانع الجديدة بالبيضا خلال النصف الثانى من عام 2021 مع إجراء عملية دمج للموقعين والاستغناء عن الموقع الحالي بكفر الدوار.

اقرأ أيضا.. بإجمالي 400 مليون جنيه.. تقرير حكومي: 12 قرية بالوادي الجديد استفادت من مبادرة حياة كريمة

واستجابةً لخطط التطوير التى تقوم بها الدولة لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للعشوائيات، فإن رؤي التبكير فى عملية إغلاق المصانع الموجودة فى كفر الدوار لتنفيذ هذه المشروعات التى تتواكب مع تطوير محور المحمودية فى المنطقة الواقعة بمحافظة البحيرة.

وبناءً عليه فقد تقرر غلق مصانع الشركة فى موقعها الحالى بكفر الدوار لمدة 9 أشهر بدءًا من الآن ولحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة بموقع الشركة فى البيضا، ونقل العاملين من الموقع الحالى بكفر الدوار إلى موقع الشركة بالبيضا بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما تؤكد الشركة أن عملية نقل العاملين والمصانع لن تمس المدينة السكنية للعاملين بالشركة، وسيتم تسليم أراضي المصانع المقرر إغلاقها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات التطوير التى ستقام على أراضي تلك المصانع لتنمية وتطوير المنطقة.

وتهيب الشركة بالعاملين عدم الاستجابة لأى آراء هدامة أو عرقلة تنفيذ تلك القرارات.



