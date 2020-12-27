بإجمالي 400 مليون جنيه.. تقرير حكومي: 12 قرية بالوادي الجديد استفادت من مبادرة حياة كريمة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استفادة 12 قرية بـ محافظة الوادي الجديد من مبادرة حياة كريمة، موضحة أن حجم استثمارات المبادرة بالمحافظة يبلغ 400 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 20,3 ألف مواطن.





وأوضحت وزارة التخطيط وفقا لتقرير صادر عنها أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة وفق خطة المواطن الاستثمارية يصل إلى 153 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة.

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وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الوادي الجديد في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه 283.8 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي، وتتمثل أهم مشروعات القطاع في استكمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة بمساحة 101,7 فدان، إلى جانب استكمال إنشاء ورصف محور ربط بين الفرافرة وديروط بطول 285 كم بالوادي الجديد في قسم شرطة الخارجة.





جدير بالذكر أن “خطة المواطن” تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.