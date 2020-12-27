سأتابع التنفيذ بنفسي.. السيسي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بإجمالي 1381 قرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.









وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية ..سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".