عميد طب حلوان: تحويل مستشفى بدر الجامعي لمكان عزل.. نصائح لمواجهة كورونا أثناء الامتحانات.. وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين بـ كورونا

عميد طب حلوان:

• بسعة 25 سرير العناية المركزة تحويل مستشفى بدر الجامعي لمستشفى عزل

• إجراء امتحانات منتصف العام الدراسي وسط إجراءات احترازية كبيرة

• الدكتور ممدوح مهدى يقدم نصائح لمواجهة كورونا فى الامتحانات





















أكد الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، مدير مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان، تحويل مستشفي بدر إلى مستشفي عزل كامل لجميع المرضى المصابين بفيروس كورونا، وأنه قد تم بدء استقبال المرضى اعتبارا من صباح يوم الأمس السبت بعد قرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية الى مستشفى عزل.





وكشف الدكتور "مهدى"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، عن أن تلقت منذ أمس 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا وتم حجزهم في المستشفى بعد عمل جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم وأنهم يخضعون الآن لتلقى العلاج.





وأشار الدكتور ممدوح مهدى إلى أن مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان بها 25 سريرا للرعاية المركزة، 8 أسرّة للرعاية المتوسطة ، 20 سرير داخلي ، وأن المستشفى يجرى العمل بها على قدم وساق لتقديم أفضل رعاية طبية المرضى والمصابين.





وأكد مدير مستشفى بدر الجامعي أن الأولوية في حجز المصابين الحالات الأكثر حرجا ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة حلوان وأهلي مدينة بدر، كما أشار إلى أن هناك لجنة طبية تتواجد في المستشفى لفحص الحالات القادمة وتحديد إذا كانت تستحق الحجز بالمستشفى من عدمه.





قال الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن فى حالة شعور أى من الطلاب بأى من أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





واستطرد الدكتور "مهدى" أن فى حالة ثبوت إصابة اى طالب بفيروس كورونا سوف يتم تأجيل الامتحانات له بدون اى مشكلة ولكن عليه فى البداية إحضار ما يثبت حقيقة إصابة بفيروس كورونا او مخالطة لأحد المرضى المصابين بكورونا وهذا ما سوف يتم تحديده مع الادارة الطبية بالجامعة .





وأضاف الدكتور ممدوح مهدى أن الطلاب الذين لم يلتزموا بتطبيق الاجراءات الاحترازية او عدم ارتداء الكمامة لم يسمح لهم بدخول لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وان الكلية والجامعة قد قامت بتوفير كمامات و مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول الى اللجنة .





وأشار عميد كلية الطب الى أنه يتم عمل حمالات تطهير وتعقيم كامل للجان الامتحانات بعد كل إمتحان بشكل دورى التأكيد على سلامة الطلاب ، كما طلب من الطلاب تقليل التجمعات بين الطلاب فى الكافيهات وفى المترو اثناء الذاهب سوى الى الامتحان و المذاكرة .





ووجه الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، مجموعة من الارشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 التصدي لفيروس كورونا المستجد





وأضاف "مهدى لموقع صدى البلد إن الجامعة والكلية حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية كم طلب من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس فقط داخل الجامعة بل خارجها ايضآ واثناء ممارسة حياتهم اليومية .





وقدم الدكتور ممدوح مهدى من خلال موقع "صدى البلد" مجموعة من النصائح والارشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في فصل الشتاء.

-تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.

-الالتزام الكمامة في الأماكن المزدحمة .

-تعقيم الاماكن جيدا بصفة مستمرة .

- التباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات .

-تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون .

-الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط .

والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة .

-عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي .





أكد مهدى أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب بشكل مستمر قبل الدخول إلى الحرم الجامعي للتأكد من سلامتهم أولًا، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا تؤجل له الاختبارات ويحدد موعد آخر بعد تقديم الأوراق المطلوبة بالأعذار الطبية وعرضها علي الهيئة الطبية المتخصصة بالكلية.



