متحدث الحكومة: إعلان ضوابط عقد امتحانات منتصف العام خلال أيام.. فيديو

قال نادر سعد ،المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزارء،إنه لاتوجد أى احتفالات فى رأس السنة أو قبلها سواء فى فندق أو نادى أو اى مكان مفتوخ، ,وأن المحافظين سيقوموا بتشديد الإجراءات واتخاذ إجراءات فورية فى حالة المخالفة بالإغلاق الفورى.





أوضح نادر سعد ، خلال مداخلته الهاتفيه على قناة "الحياة" ، أننا فى انتظار قرار وزير العدل بتحديد الأماكن التى سيتم تحصيل الغرامة بها ، وتحديد من المسئول عن تحصيل الغرامة ،كاشفًا أن هذه الغرامة ستحدد من قبل إيصال مختومة بشعار الدولة .





تابع نادر سعد ، أنه سيتم تقييم كل مرحلة وفقا للواقع ومن الواردأن يكون هناك مراجعة طبقا لأرقام الإصابات وسيتم إختيار الأنسب لكل مرحلة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات أخرى.





أشار نادر سعد ، إلى أنه سيتم إصدار الضوابط والأجراءات لعقد الإمتحانات وتم عرضها اليوم من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، موضحًا أنه مجلس الوزراء وافق عليها وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة حتى تسير عملية الأمتحانات بيسر .

كما أكد نادر سعد ، أن هناك بعض الإجراءات المتعبة لكل لقاح للتأكد من مأمونيته حيث تجرى عليه الاختبارات وسيتم تسجيله فى وزارة الصحة المصرية كأول لقاح سيتم اعتماده، موضحاُ أن خطة وزارة الصحة ستبدأ بإعطاه للفئات الاكثر احتياجا ،و توفير كمية مناسبة ومتنوعة للشعب المصرى .





و نوه نادر سعد ، إلى أن عدد الاصابات للموجة الثانية أسرع انتشارًا من الموجة الاولى وأن هناك مأمونية كاملة لكل الادوية والبوتوكولات العلاجية للفيروس ،مضيفًا أنه تم توفير مخزون من الأدوية يكفى ل 8 أشهر قادمة.





كما تابع نادر سعد ، أن الأعداد فى مستفيات العزل تحت السيطرة ،وعمل جزء خاص بالأطفال ،لأن الموجة الثانية الزيادة النسية فى الإصابة للأطفال والشباب لكن معظم هذه الاصابة بسيطة باستثاء المصابين بأمراض مزمنة .