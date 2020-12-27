عميد طب حلوان: تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بكورونا وعدم السماح للدخول بدون كمامة

قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، ان في حالة شعور أي من الطلاب بأي من أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق علية على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان عزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





وصرح الدكتور "مهدى" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد " الى ان في حالة ثبوت إصابة أي طالب بفيروس كورونا سوف يتم تأجيل الامتحانات له بدون أي مشكلة ولكن علية في البداية إحضار ما يثبت حقيقة إصابة بفيروس كورونا او مخالطة لأحد المرضى المصابين بكورونا وهذا ما سوف يتم تحديده مع الإدارة الطبية بالجامعة .













وأضاف الدكتور ممدوح مهدى أن الطلاب الذين لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية او عدم ارتداء الكمامة لم يسمح لهم بدخول لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وان الكلية والجامعة قد قامت بتوفير كمامات و مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول الى اللجنة .









وأشار عميد كلية الطب الى أنه يتم عمل حمالات تطهير وتعقيم كامل للجان الامتحانات بعد كل امتحان بشكل دوري التأكيد على سلامة الطلاب ، كما طلب من الطلاب تقليل التجمعات بين الطلاب في الكافيهات وفى المترو اثناء الذاهب سوى الى الامتحان و المذاكرة .









وأعلنت جامعة حلوان أن مواعيد امتحانات الترم الأول سوف تقام وفق التوقيتات المحددة لها وأكدت الجامعة أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من الغاء الامتحانات، وتناشد الجامعة جميع الطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات وتتخذ الجامعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان واخر من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملون، وتتمنى لهم جميعًا النجاح والتوفيق والسداد.



