بسعة 25 سريرا.. تحويل مستشفى بدر الجامعي لمستشفى عزل

أكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ومدير مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان تحويل مستشفي بدر الى مستشفي عزل كامل لجميع المرضى المصابين بفيروس كورنا وانه قد تم بداء أستقبال المرضى اعتبرآ من صباح يوم الامس السبت بعد قرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية الى مستشفى عزل .







وكشف الدكتور "مهدى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الى أن تلقت منذ أمس 3 إصابات موكد أصابتهم بفيروس كورونا وتم حجزهم في المستشفى بعد عمل جميع الفحوصات والإجراءات الطبية الازمة لهم وانهم يخضعون الان لتلقى العلاج .









وأشار الدكتور ممدوح مهدى الى ان مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان بها 25 سرير الرعاية المركزة ، 8 سراير الرعاية المتوسطة ، 20 سرير داخلي ، وأن المستشفى يجرى العمل بها على قدم وساق لتقديم افضل رعاية طبية المرضى والمصابين .









وأكد مدير مستشفى بدر الجامعي الى أن الأولوية في حجز المصابين الحالات الأكثر حرجآ و لإعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة حلوان وأهلي مدينة بدر ، كما أشار الى أن هناك لجنة طبية تتواجد في المستشفى لفحص الحالات القادمة وتحديد إذا كانت تستحق الحجز بالمستشفى من عدمه .







