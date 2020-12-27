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تعليم

بسعة 25 سريرا.. تحويل مستشفى بدر الجامعي لمستشفى عزل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:45 م
مستشفى عزل كورونا
مستشفى عزل كورونا
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إسلام خالد
أكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ومدير مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان تحويل مستشفي بدر الى مستشفي عزل كامل لجميع المرضى المصابين بفيروس كورنا وانه قد تم بداء أستقبال المرضى اعتبرآ من صباح يوم الامس السبت بعد قرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية الى مستشفى عزل .


وكشف الدكتور "مهدى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الى أن تلقت منذ أمس 3 إصابات موكد أصابتهم بفيروس كورونا وتم حجزهم في المستشفى بعد عمل جميع الفحوصات والإجراءات الطبية الازمة لهم وانهم يخضعون الان لتلقى العلاج .


وأشار الدكتور ممدوح مهدى الى ان مستشفى بدر الجامعي  التابعة لجامعة حلوان بها 25 سرير الرعاية المركزة ، 8 سراير الرعاية المتوسطة  ، 20 سرير داخلي ، وأن المستشفى يجرى العمل بها على قدم وساق لتقديم افضل رعاية طبية المرضى والمصابين .


وأكد مدير مستشفى بدر الجامعي الى أن الأولوية في حجز المصابين الحالات الأكثر حرجآ  و لإعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة حلوان وأهلي مدينة بدر ، كما أشار الى  أن هناك لجنة طبية تتواجد في المستشفى لفحص الحالات القادمة وتحديد إذا كانت تستحق الحجز بالمستشفى من عدمه .


وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار فى اجتماعة الشهرى الذى اقيم أمس فى جامعة الفيوم على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات تشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، موجهًا الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها
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