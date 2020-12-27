رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع



وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الاحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السادسة يأتي انطلاقا من رؤية وسياسة الجامعة لدعم وتحفيز وتقدير للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.



وأكد أن جامعة بنها تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهداف استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب متطلبات المشروعات القومية في مصر لتطوير مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء وكذلك في المجالات الاجتماعية.



واشار السعيد الى ان جامعة بنها تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية و البحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030



وتابع أن الجامعة تعطى دائما البحث العلمي اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي مضيفا ان البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا والذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.



وأوضح السعيد ان جامعة بنها تعمل ايضا على ان يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة، حيث تدعم الجامعة معنويا وماديا نشاطات البحث العلمي والقائمين به من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.



وأضاف أنه في مجال التعليم والطلاب تضع الجامعة الطالب والعملية التعليمية في مقدمة أولوياتها وتعمل دائما على تطوير وتحديث برامجها الدراسية لتناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي كما تتبنى استراتيجيات تعلم متطورة وتعمل على زيادة القدرة الاستيعابية بإنشاء كيانات اكاديمية جديدة أهمها جامعة بنها الأهلية بالعبور بالاضافة لبرامج الساعات المعتمدة الأخرى.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ ن يوم التميز العلمي أصبح يؤدي دورا مهما في نشر ثقافة الإبداع والتميز بالمجتمع الجامعي، ويعزز حرص الطلاب وهيئة التدريس والباحثين والإداريين على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي والتكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع والوصول بهما الي المستويات والمعايير العالمية.