تعليم القليوبية: لا واسطة ولا محسوبية في الامتحانات

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020 بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية.





واستمع الفيومى خلال الاجتماع لأهم المعوقات والمشاكل وآراء الموجهين لحل المشكلات.





كما أكد ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين العمل والهدوء داخل لجان التقدير، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد في الحجرات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل وخارج لجان التقدير.





كما ناقش تحديد عدد الحجرات الخاصة بالتقدير وضرورة توفيرها وتوفير كل الإجراءات الاحترازية بها.





وحذر الفيومى من تناول أي مشروبات أو التدخين داخل لجان التقدير والالتزام بفترة العمل كاملة دون الاستعجال ومراعاة الدقة والأمانة من أجل مصلحة أولادنا الطلبة.



