عملية انتحارية.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن تفجير ناشفيل

بينما تقوم السلطات الأمريكية بتفتيش منزل في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، حيث وقع انفجار ضخم يوم الجمعة، يعتقد المحققون أن التفجير كان نتيجة "عملية انتحارية".





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدرين من قوات إنفاذ القانون، أن انفجار ناشفيل، الذي خلف أضرارا واسعة بالبنية التحتية للمدينة، على الأرجح ناتج عن عمل انتحاري.





وأعلن المسؤولون في وقت سابق العثور على أشلاء بشرية في محيط موقع تفجير ناشفيل، فيما أكد مسؤول من مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم لا يبحثون عن مشتبه به آخر.





وبحسب الملعومات، وصل المحققون إلى أدلة مرتبطة بالسيارة التي استخدمت في التفجير، دفعتهم لتفتيش أحد المنازل في حي آنتيوك.





وكانت سيارة مشابهة لتلك التي انفجرت يوم الجمعة وسط ناشفيل، رصدت عبر خرائط جوجل أمام المنزل الذي قامت السلطات بتفتيشه، حيث يبحث المحققون عن دليلا.





وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بتحديد هوية مشتبه به يبلغ 63 عاما على صلة بالتفجير القوي الذي ضرب ناشفيل، والذي تعتقد الشرطة أنه كان "عملا متعمدا".





وأصيب 3 أشخاص على الأقل، وتضررت عشرات المباني جراء انفجار في شارع تجاري وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، وشعر به السكان على بعد كيلومترات عدة.



