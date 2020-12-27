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أخبار العالم

يحتوي على الميثانول.. الصحة السعودية تحذر من جل معقم لليدين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:04 م
السعودية تحذر من
السعودية تحذر من معقم لليدين
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أمينة الدسوقى
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تحذيرا من جل معقم لليدين يحمل اسم Rimaz Hand Sanitizer 100 ml ينتجه مصنع Rimaz Ithalat ihracat بسبب احتوائه على نسبة من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة السعودية أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rimaz Hand Sanitizer 100 ml على نسبة من الكحول الميثيلي (ميثانول)، لافتة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، وذلك وفق لما نشرته صحيفة عاجل الالكترونية.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (19999).
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