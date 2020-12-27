15541.. محافظ قنا يخصص رقما ساخنا للاستفسار والإبلاغ عن حالات كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تخصيص الخط الساخن" 15541 " يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى واستفسارات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.





أوضح محافظ قنا، أن تخصيص الرقم بهدف التيسير على المواطنين في الابلاغ عن أي حالات اشتباه للاصابة بالفيروس وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





وأكد محافظ قنا، متابعته المستمرة لموقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والجهود المبذولة من كل القطاعات و على رأسها قطاع الصحة لمواجهة هذه الجائحة.





وأشار إلى توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات المختلفة، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات المقررة لضمان استمرار العمل على مدار الساعة.





وشدد محافظ قنا، على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمغلقة وداخل وسائل النقل الجماعي، والمنشآت الحكومية والخاصة.





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