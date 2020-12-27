متحدث الرئاسة: توسيع مبادرة حياة كريمة لتشمل كل قرى مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع القرى المصرية يعد امتداد لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن مبادرة حياة كريمة عملت على تبلور آليه فعالة للتعامل مه هذه المشاكل.



وأشار إلى أن المبادرة عملت على ضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والحكومة المصرية وأيضا صندوق تحيا مصر.





وأكمل "راضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، المبادرة امتدت وبلورت إلية فعالة للتعامل مع مثل هذه المشاكل، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تواصلت العام الماضي مع مايقارب من 400 قرية من أجل تطويرها وتحسينها، مشيرا إلى ان مصر لديها ما يقارب من 5 ألاف قرية.





وأضاف، مبادرة الرئيس تهدف إلى توسيع نطاق مبادرة حياة كريمة لتشمل كل القرى في مصر وتعمل على 3 مستويات على 3 سنوات، تبدأ مرحلتها الأولى يناير القادم، وتضم 1381 قرية على مستوى الجمهورية.



