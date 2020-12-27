ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرئاسة: توسيع مبادرة حياة كريمة لتشمل كل قرى مصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
إسراء صبري
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع القرى المصرية يعد امتداد لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن مبادرة حياة كريمة عملت على تبلور آليه فعالة للتعامل مه هذه المشاكل.

وأشار إلى أن المبادرة عملت على ضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والحكومة المصرية وأيضا صندوق تحيا مصر. 

وأكمل "راضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، المبادرة امتدت وبلورت إلية فعالة للتعامل مع مثل هذه المشاكل، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تواصلت العام الماضي مع مايقارب من 400 قرية من أجل تطويرها وتحسينها، مشيرا إلى ان مصر لديها ما يقارب من 5 ألاف قرية.

وأضاف، مبادرة الرئيس تهدف إلى توسيع نطاق مبادرة حياة كريمة لتشمل كل القرى في مصر وتعمل على 3 مستويات على 3 سنوات، تبدأ مرحلتها الأولى يناير القادم، وتضم 1381 قرية على مستوى الجمهورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن: المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. وتستهدف العمل في أفقر 1000 قرية.. وتتيح فرص عمل للشباب

حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لمحاربة الفقر.. التضامن: برامج التمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للأولى بالرعاية ..التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن

التنمية المحلية: نستهدف تطوير 1000 قرية على مستوى 23 محافظة خلال عام

في إطار المبادرة الرئاسية.. صناع الخير تنتهي من إعمار المنازل المتهالكة بقنا

وزير الإسكان: تطوير القرى لتشمل 1500 قرية بالمحافظات الأسبوع المقبل

حياة كريمة: توفير 500 مليار جنيه لتنمية 50 مركزا في 2021

ترشيحاتنا

أول تعليق من فايلر بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن

محمود الخطيب يوجه نصيحة لمحمد صلاح

حنان يوسف: كنت فاكره عادل إمام "غتت".. والمذيعة تتحفظ على الوصف

تركن المنزل لسوء معاملة الأب.. الأمن يعثر على ٣ شقيقات متغيبات

مطالبا بتحرك عاجل.. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان لوزير الدفاع التركي بشأن ليبيا

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز