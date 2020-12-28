ضمن مبادرة طاقة نور.. 102 جراحة عيون لأهالي قرى حياة كريمة بالأقصر وأسوان

وبإشراف ورعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعي في إجراء 102 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما لأهالى مستحقين من قرى حياة كريمة بعدد من مراكز محافظتى آسوان والأقصر ضمن مبادرة "طاقة نور" للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون وبخاصة مرضى الشبكية . نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبإشراف ورعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعي في إجراء 102 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما لأهالى مستحقين من قرى حياة كريمة بعدد من مراكز محافظتى آسوان والأقصر ضمن مبادرة "طاقة نور" للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون وبخاصة مرضى الشبكية .





مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن تشخيص احتياج الاهالى للعمليات تم خلال القوافل التى نظمتها صناع الخير داخل عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظتين وأن العمليات التى تم إجرائها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار بالإضافة إلي 29 عملية شبكية . ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن تشخيص احتياج الاهالى للعمليات تم خلال القوافل التى نظمتها صناع الخير داخل عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظتين وأن العمليات التى تم إجرائها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار بالإضافة إلي 29 عملية شبكية .









وأشار عبدالجليل، إلى أن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقل الأهالى من الأقصر وأسوان إلى مقر المستشفى وإعادتهم بالمجان.





الجدير بالذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





هذا وكان قد لفظ محمد حسونه لاعب نادى كيما أسوان الرياضى بقطاع الناشئين مساء اليوم الأحد أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى أسوان الجامعى عقب إصابته فى حادث قطار بمنطقة كيما شرق بمدينة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.





وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان تلقت بلاغًا بإصابة شخص على شريط السكة الحديد أمام النادى الروسى بمنطقة كيما، وتبين إصابة شاب يدعى محمد حسونة 15 سنة لاعب بفريق الناشئين بنادى كيما بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه.





وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 12 مواطن من ضحايا الحادث ، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج وذلك عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو.





وجاءت أسماء المتوفين كالتالي.. علاء.ش.ج 54 سنة، مقيم إدفو، ومحمد.ع.م 33 سنة، مقيم إدفو، ورمضان.ع م 34 سنة، مقيم إدفو، وأشرف.م.ط 33 سنة، مقيم إدفو، وسيد.م.م 34 سنة، مقيم إدفو، وياسين.ج ع 50 سنة، مقيم إدفو، وعلى.إ.س 29 سنة، مقيم إدفو، ومنار.ي.م 18 سنة، مقيمة إدفو، وعبد الباسط.س.ع 42 سنة، مقيم إدفو، وأحمد.ع.س 29 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم أسيوط، وهدرا.ف.ع 32 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم إدفو، وعلى.إ.م 64 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه.





وأصيب كل من مرو.م.ش 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذين وجروح متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وأمير.ع.ا 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وعائشه.إ.أ 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس، وشقيقها أحمد.إ.أ 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، ووالدهما إسحاق.إ 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.





وكان قد وجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .