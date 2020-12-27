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محافظات

محافظ أسوان يدعو المواطنين لاستثمار المهلة الأخيرة للتصالح فى مخالفات البناء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:29 م
تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فإن المهلة المقررة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء سوف تنتهى بنهاية شهر ديسمبر الحالى ولن يتم مدها لفترات أخرى .

دعا المواطنين لاستثمار هذه المهلة الأخيرة وسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم .

كما كلف أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بمواصلة إستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام الجمعة والسبت وأيضًا خلال الفترات المسائية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية.

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 أوضح محافظ أسوان بأن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه ، مشددًا على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد ، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال التطهير والرش الدورى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

هذا وعقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس  بمركز كوم أمبو قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 12 مواطن من ضحايا الحادث ، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج .

ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

والجدير بالذكر بأن أن الحادث جاء نتيجة إصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و  1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان .
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