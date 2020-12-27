محافظ أسوان يدعو المواطنين لاستثمار المهلة الأخيرة للتصالح فى مخالفات البناء

كما كلف أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بمواصلة إستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام الجمعة والسبت وأيضًا خلال الفترات المسائية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية.





ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





هذا وعقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 12 مواطن من ضحايا الحادث ، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج .والجدير بالذكر بأن أن الحادث جاء نتيجة إصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان .