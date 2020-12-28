نوع مهمل من الأعشاب يقلل من التهاب الأوعية الدموية

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مضغ أوراق البابونج بوصفات وأعشاب مجربة يمكنك التخلص من الصداع فى لمح البصر إليك علاجات سريعه من مطبخك أقوى من المسكنات يقدمها موقع "





-عليك مضغ أوراق البابونج على معدة فارغة للحصول على بعض الفوائد الصحية المذهلة.





تجنبى الكافيين







-إذا بدأت في الشعور ب الصداع تجنبى الكافيين والشوكولاتة والجبن وفول الصويا والأسبارتام الموجود في العديد من الأطعمة المحلاة صناعيًا.





أبتعدى عن الهاتف والكمبيوتر







-أبتعدى عن جميع الأجهزة بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول والتلفزيون







-أنتبهى لمؤشر السكر فى الدم فإن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يمهد الطريق للصداع







-تناولى الجنزبيل

فهو يساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس ، وبالتالي تخفيف الألم. ولأنه يحفز الهضم ، فإنه يساعد أيضًا على تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء علاج الصداع









تناول النعناع







يساعد النعناع على فتح الأوعية الدموية المسدودة التي تسبب الصداع و يحتوي على المنثول الذي يساعد على تنظيم تدفق الدم في الجسم.







يمكنك أيضًا مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز ، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل ، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك.







اصنعى شاي عشبي عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف إلى كوب من الماء المغلي و غطيه واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف بعض العسل لتحليته.



زيت اللافندر للصداع



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يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار ويمكنك القيام بخيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.







تناول القرفة







يمكنك طحن بعض أعواد القرفة وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.





تناول الزعتر







ضع قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك. افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلس بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.







المراجع ..





food.ndtv.





علاجات سريعه تخلصك من الصداع تعرفى عليها



-انقع جذر الزنجبيل في الشاي ، أو امزج أجزاء متساوية من عصير الزنجبيل وعصير الليمون واشربه. يمكنك أن تستهلك هذا مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.