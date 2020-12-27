علاج بيتي للصداع بدون مسكنات بسرعة مذهلة

هل تبحثين عن علاج بيتى سريع للصداع يمكنك بوصفات وأعشاب سريعه التخلص من الصداع فى لمح البصر بمشروبات لعلاج الصداعفى ثوانى الشديد والمفاجىء إليك علاجات طبيعية سريعه من مطبخك بأعشاب مجربة أقوى من المسكنات فهى أسرع علاج بيتى لل صداع





علاج بيتى للصداع







إليك قائمة بعلاجات منزلية طبيعية من شأنها أن تخلصك من الصداع خاصة وأنه تختلف الأعراض في الواقع من شخص لآخر وحتى من نوبة صداع نصفي واحدة إلى أخرى إليك علاجات سريعه للتخلص من سباب الصداع أبرزها مضغ أوراق البابونج على معدة فارغة للحصول على بعض الفوائد الصحية المذهلة.





مشروبات لعلاج الصداع







من الضروري أن تتجنب المواد المسببة للصداع الكافيين والشوكولاتة والجبن وفول الصويا والأسبارتام الموجود في العديد من الأطعمة المحلاة صناعيًا. إذا بدأت في الشعور بالصداع





كذلك إذا شعرت بالصداع فبدلا من البحث عن علاج بيتى للصداع أو مشروبات لعلاج الصداع عليك أن تبتعدى عن جميع الأجهزة بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول والتلفزيون وتناول طعامًا صحيًا ، وعلى فترات منتظمة حيث أن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يمهد الطريق للصداع. على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ، إن لم يكن أكثر واقضِ 30 دقيقة في التمرين وابق رطبًا دائما .



علاج الصداع فى ثوانى

علاج الصداع الشديد المفاجىء

يساعد النعناع على فتح الأوعية الدموية المسدودة التي تسبب الصداع و يحتوي على المنثول الذي يساعد على تنظيم تدفق الدم في الجسم. تنفس بهدوء الرائحة في غرفة باردة ومظلمة.





يمكنك أيضًا مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز ، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل ، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك.







اصنعى شاي عشبي عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف إلى كوب من الماء المغلي و غطيه واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف بعض العسل لتحليته.



زيت اللافندر وأسرع علاج بيتى للصداع







لا يحتوي الخزامى على عطر جميل فحسب - بل هو أيضًا علاج رائع للتخفيف من الصداع. ببساطة ، تساعد الرائحة المهدئة لزيت اللافندر الأساسي ، لذلك يمكنك وضع بضع قطرات على منديل واستنشاقه.

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يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار ويمكنك القيام بخيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.







يمكنك كذلك تناول الزعتر لتخفيف آلام الصداع ، ضع قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك. افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلس بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.







المراجع ..





food.ndtv.





علاجات سريعه تخلصك من الصداع تعرفى عليها



يعد الجنزبيل علاج منزلي للراحة الفورية. يساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس ، وبالتالي تخفيف الألم. ولأنه يحفز الهضم ، فإنه يساعد أيضًا على تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء الصداع النصفي.انقع جذر الزنجبيل في الشاي ، أو امزج أجزاء متساوية من عصير الزنجبيل وعصير الليمون واشربه. يمكنك أن تستهلك هذا مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.يوصف الزنجبيل بأنه إكسير للصداع ، وهو علاج منزلي للراحة الفوريةتعد القرفة من التوابل المعجزة المعروفة بأنها أحد علاجات الصداع الفعالة يمكنك طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق ، وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.