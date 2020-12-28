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فن

محمود العسيلي يحتفل بذكرى زواجه الأولى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:15 ص
العسيلي
العسيلي
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مصطفى كرم
احتفل الفنان محمود العسيلي عبر حسابه بإنستجرام بالذكرى الاولي لزوجه على خبيرة التجميل أمينه عبد المنعم.

ونشر العسيلي صورة له مع زوجته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلا: "ذكرى سنوية سعيدة".

يستعد المطرب محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 31 من ديسمبر الجاري وذلك بفندق الماسة على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة.

ويقدّم "العسيلي"، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

وكان الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قد تصدرا قائمة الأكثر تداولًا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين. 

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين،  واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.

ونشبت خلافات بين النجمين شغلت بال جمهور الطرفين على مدار اليومين الماضيين بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبًا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ليرد العسيلى على اتهام أمير، قائلًا: "یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".



واستمر الخلاف العلني لمدة يومين متصدرا تريندات منصات التواصل الاجتماعي بين تويتر وفيسبوك مع انقسام الجمهور بينهما، ليرمي جماهير كل فنان منهم الاتهام على الجانب الآخر، حتى انخدعت المنصات الإعلامية والقنوات بهذا الخلاف المزيف وزادت من نيرانه،  ليقررا تفجير المفاجأة الكبرى وإعلان أن كل ما حدث كان لأسباب تسويقية للأغنية التي تجمعهما سويًا  ويتم عرضها لأول مرة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
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