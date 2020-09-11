AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من حمام السباحة .. عمر طلعت زكريا يقضي إجازته الصيفية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
عمر طلعت زكريا
عمر طلعت زكريا
Advertisements
محمد بدران

نشر عمر طلعت زكريا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر "عمر" داخل حمام السباحة خلال قضاء إجازته الصيفية، وعلق قائلًا: "ظهور الرايق يسبب حرايق 😎😜🙈"

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.

View this post on Instagram

ظهور الرايق يسبب حرايق 😎😜🙈

A post shared by omartalaatzakaria (@omartalaatzakaria_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طيب الذكر.. عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

من حمام السباحة .. محمد عز يشارك صورة من إجازته الصيفية

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يتغزل فى الأهلى بسبب مؤمن زكريا

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

محمد الباز يحل مكان تامر أمين بآخر النهار.. فيديو

بملابس جريئة.. نجلاء بدر تثير الجدل من داخل صالة الجيم

بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل