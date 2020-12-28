ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة حية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
رونالدو
رونالدو
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كريستيانو بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب بالقرن الحالي المقدمه من مجلة جلوب سوكر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كريستيانو ليس لاعب القرن فقط!! ‎#كريستيانو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم وجميع العصور" و "‏‎‏الاسطورة التاريخية و ايقونة لكرة القدم كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة افضل لاعب بالقرن ( 2001 - 2020 )‎#كريستيانو".

وقال أخرون "اسطوره حيه وهيفضل كده لسنوات" و" رونالدو لا يستحق " و" ‏‎كريستيانو افضل لاعب في القرن ميسي يهبد تصاريح ".

وتوج كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب القرن المقدمة من جلوب سوكر  على حساب محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله السابق البرازيلي رونالدينيو.


وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن البقاء على القمة في صدارة لاعبي العالم ليس أمرًا سهلًا. 

وقال رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سكور:"ليس من السهل أن تبقى على القمة للعديد من السنوات، لذا أنا فخور بما وصلت له، بمساعدة زملائي والجمهور والأندية التي لعبت لها". 


وعن عام 2020 وغياب الجمهور عن حضور المباريات، قال رونالدو: "اللعب في ملاعب خاوية من الجماهير ممل بالنسبة لي، نعرف أنه يجب أن نحترم القواعد والبروتوكولات، أنا أحب الكرة وطموح، ألعب لعائلتي وللجماهير، لكن بالنسبة لي لم أحب أن ألعب أمام مدرجات خالية". 

وأضاف: "كنت أحب عندما ألعب وأجد الجماهير من حولي تصيح وتحتفل بأهدافي، كان ذلك يحفزني، أتمنى أن يتغير هذا الأمر في عام 2021
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القائمة النهائية.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو ورونالدينيو على جائزة لاعب القرن الـ 21

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد منافسة ميسي وكريستيانو على جائزة لاعب القرن

ترقب أهلاوي .. كل ما تريد معرفته عن جوائز جلوب سوكر قبل دقائق من انطلاق الحفل

كاسياس: أجلت الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني بعد العودة لريال مدريد

كريستيانو رونالدو: الاستمرار على القمة ليس سهلا.. واللعب بدون جمهور ممل وسيئ

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2020 عن جلوب سكور

ترشيحاتنا

رانيا يوسف ترد بقوة على مهاجمي فيديو مفاتنها

خطر جديد.. الصين تسجل ارتفاعا في الإصابات المحلية بكورونا

أول تعليق من فايلر بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن

الحالة تسوء.. أبو يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

لأنها من كنوز الجنة .. علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن "لا حول ولا قوة إلا بالله"

تركن المنزل لسوء معاملة الأب.. الأمن يعثر على ٣ شقيقات متغيبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية

بعد تقنينه.. مطالبات بصرف الحشيش مجانًا للأطفال في بريطانيا.. صور

الدب الروسي.. شاهد أضخم كلب في العالم طوله 6 أقدام ونصف.. صور