طبيب منتخب الشباب يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة.. اليوم

يخضع الدكتور وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب، اليوم، الاثنين، للتحقيق بمعرفة لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة.





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا فى تونس برئاسة المستشار حسين حلمى.





ومن المقرر أن يدلى الدكتور وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، بأقواله فى مقر الجبلاية بالجزيرة اليوم الاثنين وتوضيح أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا فى صفوف بعثة منتخب الشباب خلال وجودها فى تونس.





وطالبت لجنة تقصي الحقائق في اتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية السابق وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة بضرورة تقديم تقارير مفصلة حول أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا بصفوف منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا فى تونس.



