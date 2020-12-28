ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طبيب منتخب الشباب يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة.. اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
يخضع الدكتور وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب، اليوم، الاثنين، للتحقيق بمعرفة لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا فى تونس برئاسة المستشار حسين حلمى.

ومن المقرر أن يدلى الدكتور وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، بأقواله فى مقر الجبلاية بالجزيرة اليوم الاثنين وتوضيح أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا فى صفوف بعثة منتخب الشباب خلال وجودها فى تونس.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق في اتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية السابق وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة بضرورة تقديم تقارير مفصلة حول أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا بصفوف منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا فى تونس.

يذكر أن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أعلن عن الإفصاح عن نتائج التحقيق فى أزمة منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس يوم الخميس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة بعثة منتخب الشباب من تونس ويشكل لجنة تقصي الحقائق

بعد قرار فيفا.. ننشر 6 قرارات صادرة من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

بعد استقالة مازن مرزوق ..الشرنوبي مشرفا على لجنة مسابقات الجبلاية

جمال محمد علي يعد تقريرا شاملا حول أسباب خروج منتخب الشباب من دورة تونس

التحقيق مع جهاز منتخب الشباب بعد أزمة دورة تونس

الأوليمبية تتمسك بإجراء انتخابات الجبلاية بعد أولمبياد طوكيو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول دولة إفريقية تتجاوز حاجز المليون إصابة بـ كورونا

سوريا تعلق على حرق مخيم اللاجئين في لبنان.. ونداء عاجل لنازحيها

الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

إيقاف المقصرين وتحويلهم للتحقيق.. قرارات جديدة من الأوقاف حول المساجد

الخطيب يتصدر تويتر بعد استلامه جائزة القرن الأفريقي

Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

حوار | رئيس الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل التعاقد مع التوءم.. وحقيقة التفاوض مع مصطفى فتحي وتوقعاته لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا

انتخابات اتحاد الكرة وإقامة كأس العالم لليد.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

محمد صلاح أبو جريشة يهاجم مجلس الإسماعيلى بعد تراجع مستوى الفريق

على رأسهم جهاد جريشة.. تعرف على حكام مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور