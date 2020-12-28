لطلاب جامعة القاهرة .. كلية أداب تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الاول .. وعميد اقتصاد وعلوم سياسية يقدم نصائح لأبنائه

* نصائح من عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة قبل امتحانات الفصل الدراسى الاول

* الاجراءات الاحترازية التبعة بأداب القاهرة خلال فترة الامتحانات













لذلك قام الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، بتقديم بعض النصائح التى يجب على الطلاب اتخاذها لمنع الاصابة .





وأكد الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، يجب على الطلاب ارتداء الطلاب الكمامات طوال فترة تواجدهم فى الحرم الجامعى واثناء فترة الامتحان .





و اشار " السعيد " الى أن الكلية تقوم بتطير وتعقيم المدرجات والاماكن التى يتواجد فيها الطلاب بشكل مباشر ، كما ستراعى الكلية مسافات التباعد الاجتماعى بين الطالب والاخر .





وكان قد صرح " السعيد " إلى أن هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنيه الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفى قصر العيني .

وأوضح أن الطلاب يحصلون على هذه الخدمات بدون مقابل مادى ، كما أن الطلاب الذين يعانون من أزمات صحية يتم تحويلهم الى العيادات الموجودة بالجامعة .





أقرا ايضا : تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية





وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى ستتبعها الكلية اثناء فترة أمتحانات الفصل الدراسى الاول .





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، انه سوف يراعى في الامتحانات التباعد الاجتماعي عن طريق شغل ٣٠٪؜ فقط من المقاعد داخل المدرجات .





واضاف " كامل " كما انه ستتم عملية التعقيم المستمر و استخدام الكاشف الحراري قبل دخول الطلاب من الحرم الجامعى وقبل دخول أماكن الامتحان .





كما أكد عميد الكلية ، أنه لا يدخل الطالب الا بعد ارتداء الكمامات ، كما لن يستغرق الامتحان الواحد اكثر من ساعة ونصف .









بالاضافة الى ذلك ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب لجامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 - 2021 .





وقال الدكتور شريف كامل ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول ستكون بنظام نماذج الاجابة المصححة الكترونيا " البابل شيت " .





و ابدى العديد من اعضاء هيئة التدريس رغبتهم في عقد امتحاناتهم اونلاين وهو ما قد يساعد في تخفيض الاعداد ويؤكد على احترافية المنصة البلاكبورد .



