لطلاب جامعة القاهرة .. كلية أداب تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الاول .. وعميد اقتصاد وعلوم سياسية يقدم نصائح لأبنائه

* نصائح من عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة قبل امتحانات الفصل الدراسى الاول
* الاجراءات الاحترازية التبعة بأداب القاهرة خلال فترة الامتحانات
ينطلق مارثون امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 - 2021 بجامعة القاهرة بعد ايام قليلة ، ولكن يكون مختلف هذا العام لزيادة تفشى فيروس كورونا المستجد ، تعمل الجامعة جاهدة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس ، والحد من الاصابة بالفيروس .
لذلك قام الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، بتقديم بعض النصائح التى يجب على الطلاب اتخاذها لمنع الاصابة .
وأكد الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، يجب على الطلاب ارتداء الطلاب الكمامات طوال فترة تواجدهم فى الحرم الجامعى واثناء فترة الامتحان .
و اشار " السعيد " الى أن الكلية تقوم بتطير وتعقيم المدرجات والاماكن التى يتواجد فيها الطلاب بشكل مباشر ، كما ستراعى الكلية مسافات التباعد الاجتماعى بين الطالب والاخر .
وكان قد صرح " السعيد " إلى أن هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنيه الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفى قصر العيني .
وأوضح أن الطلاب يحصلون على هذه الخدمات بدون مقابل مادى ، كما أن الطلاب الذين يعانون من أزمات صحية يتم تحويلهم الى العيادات الموجودة بالجامعة .
وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى ستتبعها الكلية اثناء فترة أمتحانات الفصل الدراسى الاول .
وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، انه سوف يراعى في الامتحانات التباعد الاجتماعي عن طريق شغل ٣٠٪ فقط من المقاعد داخل المدرجات .
واضاف " كامل " كما انه ستتم عملية التعقيم المستمر و استخدام الكاشف الحراري قبل دخول الطلاب من الحرم الجامعى وقبل دخول أماكن الامتحان .
كما أكد عميد الكلية ، أنه لا يدخل الطالب الا بعد ارتداء الكمامات ، كما لن يستغرق الامتحان الواحد اكثر من ساعة ونصف .
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بالاضافة الى ذلك ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب لجامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 - 2021 .
وقال الدكتور شريف كامل ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول ستكون بنظام نماذج الاجابة المصححة الكترونيا " البابل شيت " .
و ابدى العديد من اعضاء هيئة التدريس رغبتهم في عقد امتحاناتهم اونلاين وهو ما قد يساعد في تخفيض الاعداد ويؤكد على احترافية المنصة البلاكبورد .
وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن الامتحان سيكون عبارة عن عشرين أو خمسة وعشرين سؤالا، مع تطبيق نفس ضوابط الفصل الدراسى السابق بالنسبة للطالب المتغيب عن الامتحان، حيث يعتبر متغيبا بعذر.
وتستعد الكلية لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ يوم 12 من يناير المقبل ، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم.
كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 .
وكان عميد كلية الآداب قد أكد على أن الكلية قامت بعمل التعقيمات اللازمة لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ومنع التجمعات بينهم حفاظًا على صحتهم ومنع انتقال فيروس كورونا ، مؤكدًا على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتدابير الوقائية وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات