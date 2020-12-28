تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية





وشمل المنشور قرار الوزارة بمد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلبة الصف الثالث الإعدادي حتى يوم الخميس المقبل الموافق 31-12-2020.





وشمل المنشور رسالة شكر لكافة المديريات ، علاوة على الكشف عن نسبة الطلاب الذين سجلوا في الاستمارة الإلكترونية، وأكدت الوزارة أنه بالرغم من حداثة التجربة إلا ان 78 % من الطلاب تمكنوا من التسجيل على مستوى الجمهورية.





وأكدت إنه لن يتم السماح طباعة "كشف 12 د" إلا بعد انتهاء جميع طلاب المدرسة من التسجيل على الاستمارة.





وناشدت التوجيه بدعم عناصر الإحصاء والمعلومات" بالمدرسة - الادارة- المديرية " بتوفير عدد کافي بكل مدرسة وكل قسم للاحصاء بالإدارة التعليمية وكذا ادارة الاحصاء بالمديرية وحل مشكلاتهم لا مركزيا.













أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا جديدا بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي.