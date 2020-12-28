78 %سجلوا بياناتهم.. التعليم: الخميس آخر فرصة للتسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الاعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تمكن 78% من طلاب الاعدادية على مستوى الجمهورية من تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه قد تقرر مد فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لن يتم السماح بطباعة كشف 12د إلا بعد انتهاء جميع طلاب المدارس من التسجيل على الاستمارة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بالتوجيه بدعم عناصر الاحصاء والمعلومات بالمدرسة أو الادارة او المديرية بتوفير عدد كافي بكل مدرسة وكل قسم للاحصاء بالادارة التعليمية وكذا ادارة الاحصاء بالمديرية وحل مشكلاتهم لا مركزيا.

وكان قد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط استعلام كود الطالب للشهادة الاعدادية





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الوصول إلى رابط استعلام كود الطالب للشهادة الاعدادية ، عن طريق الدخول على https://studea.emis.gov.eg/





ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد ، و يتم بإضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود ، و يتم إدخال تاريخ ميلاد الطالب ، ويختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى" ، ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.





أما عن رابط الإستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية 2020 ، فكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بجميع مدارس الجمهورية الرسمية والخاصة، تسجيل إستمارة التقدم للإمتحان الكترونيًا وذلك حتى 26/12/2020 من خلال الرابط:





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تقييم طلاب الشهادة الاعدادية هذا العام ، سيتم من خلال اختبار تحريري على مستوى المديريات ، يتم إعداده وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، ولن تكون هناك امتحانات من المنازل.





وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، شددت خلاله على ضرورة الانتهاء من استيفاء الاستمارات الورقية والالكترونية للتقدم لامتحانات الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021 وطباعة كشوف 12 د الالكترونية وتسليمها للجان النظام المراقبة التابعة لها المدارس حتى يوم 26 ديسمبر 2020.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الخطاب أن استيفاء الاستمارة الالكترونية هي أحد الاجراءات التقدم لامتحان الشهادة الاعدادية وليس بديلا عن كتابة الاستمارات الورقية بالمدارس للعام الحالي 2020/2021 .





وفي هذا الإطار تشهد المدارس الاعدادية الان ، عمليات تحرير استمارات طلاب الشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تعليمات وارشادات تحرير استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية للطلاب المنتظمين.



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وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي : - يحرر كل طالب بيانات استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية بخط يده في جميع المواضع تحت اشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير كل مدرسة

- يكتب اسم الطالب كاملا ومطابقا لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة

- يتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته أمام عينيه مدون عليها اسمه بالكمبيوتر أسفر الصورة رباعيا من واقع شهادة المسلاد ، وتلصق بالصمغ في المواضع المخصصة لها بالاستمارة ثم تدبس بالدباسة والصورة الرابعة توضع أعلى الاستمارة الزرقاء من الداخل احتياطي لوقت الحاجة إليها.

- يتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع مع ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الاخر على الايتمارة وتختم الصورة الاحتياطية من الخلف.

- يتم إرفاق عدد 2 صوة واضحة تماما من شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي) داخل الاستمارة مع اعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الاصل .

- يتم كتابة هاتف ولي أمر الطالب على الاستمارة الزرقاء أسفل الجزء المخصص (إقرار من الطالب ول ولي الامر بأنه لم يتقدم لهذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام)

- يتم تدبيس ايصال سداد رسم الامتحان لكل طالب أعلى الاستمارة الزرقاء من الداخل مع مطابقة الاسم

- بالنسبة للطلاب على نظام الدمج : لابد من ارفاق صورة طبق الاصل من (التقرير الطبي - موافقة ادارة التربية الخاصة بالمديرية).

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أما بالنسبة لـ إرشادات تحرير استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المنازل فتتمثل في جميع ما سبق من تعليمات مضافا إليها ما يلي :

- يتقدم لطالب بإستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها الطالب على الصف الثاني الاعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الاعدادي .

- يتم لصق طابع دمغة فئة واحد جنيه على الاستمارة الزرقاء في الموضع المخصص بصفحة تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم.

- يتم ارفاق اصل شهادة الميلاد (الرقم القومي) بالاضافة لعدد 2 صورة طبق الاصل .

- في حالة دخول الطالب الامتحان لاول مرة : يتم ارفاق بيان نجاحه في الصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على أن يكون مستخرج بعد بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.

- الطالب الراسب في الاعوام السابقة : عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب مستخرج بعد بدء العام الدراسي 2020/2021

- الطالب النجح في العام السابق ويرغب في تحسين المجموع : ارفاق اصل اسمارة نجاح العام السابق وافادة بأن الطالب غير مقيد بإحدى المدارس الفنية أو المدارس الخاصة في العام الحالي.





ومن جانبها .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021.





ووفقًا لجدول الامتحانات المعلن تبدأ امتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق 30 يناير 2021، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2021.





أما عن تفاصيل جدول امتحانات الإعدادية بالقاهرة فهو كالتالي :





السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١ : اللغة العربية و الخط العربي والإملاء من ٩ صباحا ل ١١:٣٠ صباحا - التربية الدينية من ١٢ ظهرا حتى ١:٣٠ ظهرا





الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ : العلوم من ٩ صباحا ل ١١ صباحا





الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١: الجبر والإحصاء من ٩ صباحا لـ ١١ صباحا - التربية الفنية من ١١:٣٠ ل ١:٣٠ ظهرا





الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١ : الهندسة من ٩ صباحا ل ١١ صباحا - الكمبيوتر ١١:٣٠ ل ١٢:٣٠ ظهرا





الاربعاء ٣ فبراير ٢٠٢١ : اللغة الاجنبية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا





الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ : الدراسات الاجتماعية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا





ونفت وزارة التربية والتعليم الانباء المتداولة بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنويًا، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث،



