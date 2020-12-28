العامة للبترول: لا زيادة في أسعار الوقود ما لم تقع كارثة عالمية

قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إن هناك طلبات عديدة من كبار المستثمرين لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، مضيفًا أن هناك توقعات بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال العام المقبل.





وأضاف يوسف داوود، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة ما زالت تدعم الوقود رغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأشار نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاع في أسعار الوقود داخل مصر ما لم تقع كارثة عالميّة، منوهًا بأن مصر تنتج أكثر من 7 مليار مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.





وتابع نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم بصورة كبيرة في استقرار أسعار الوقود داخل مصر، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى منتظمة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.



