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نزول المياه 3 الفجر.. ميادة السهيلي عن جوازها البحري: مفيش واسطة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
ميادة رمضان السهيلي،
ميادة رمضان السهيلي، ضابط مناوبة ملاحة على السفن الصيد
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فرح علاء الخولي
قالت ميادة رمضان السهيلي، ضابط مناوبة ملاحة على سفن الصيد، إن دخولها هذا المجال كان تحديا كبيرا، ولم يقدم لها اي نوع من التيسيرات او الدعم، ورغم ذلك تعرضت وزميلاتها للكثير من الاحباطات. 

وتابعت ميادة السهيلي، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز: "لحد امبارح كان الناس بيقولوا اننا اخدنا الجواز البحري بالوسايط"، نافية تماما هذه الشائعات، موضحة ان هذا غير مقبول وانها كانت من اليوم الأول بالجامعة من اوائل الدفعة، وتخرجت وهي الثانية على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف.

اضافت، أن هذا المجال ليس سهلا سواء للرجال او البنات، لافتة الي ان اخر سنة دراسية لهم تكون عملية الي جانب مشروع التخرج وهذا كان بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، منوهة الى انهم في كثير الأحيان "بننزل المياه والميناء 3 الفجر".

وأوضحت ان الحصول على جواز ربان المركب يكون بعض قضاء فترة 5 سنوات وتحقيق ساعات معينة لارتفاع "الرانك" الذي يقييم اداءهم ثم الحصول على الجواز البحري كربان مركب، معقبة: "النجاح مش بالساهل وعشان كده لازم نتعب".

وذكرت ان دعم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كان له عظيم الأثر على مسيرتي خلال سنوات الدراسة، إذ كان دائم التشجيع لنا، وكذلك والدكتور حاتم حنفي عميد الكلية من أجل تحقيق الحلم الذى طالما واصلنا الليل بالنهار لتحقيقه .

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