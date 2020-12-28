رئيس جامعة الزقازيق: مريض كورونا بالعناية المركزة يكلف الدولة قرابة 50 ألف جنيه

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن المريض العناية المركزة المصاب بكورونا يكلف الدولة ما بين 20 لـ 50 ألف جنيه تكلفه مباشرة من أدوية ومستلزمات طبية.





واضاف "شعلان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه هناك 32 غرفة و6 عناية مركزة بمستشفى الاقتصادى، ثم تم إقامة مستشفى عناية الباطنة يوجد به 22 عناية مركزة.





وتابع: بعد تغيير البروتوكول وأصبح هناك إهتمام بالعنايات المركزة، تم إفتتاح "مستشفى العزل 2" فى القلب والصدر، حيث يوجد به 120 سرير عناية مركزة، وفى نفس الوقت الجامعة اول من فكرت فى عمل مبنى عزل خاص للأطفال، نتيجة لمعاناة الأطفال داخل العزل.





وأكد أن عدد الأسرة بمبنى الأطفال تم عملها على مقاسهم، بحيث لا يشعر الطفل بالغربة والبدأ فى مرور المرحلة بأمان، متابعا أنه يوجد أكثر من 150 جهاز تنفس صناعيا وأكثر من 250 عناية مركزة، بالإضافة إلى تدعيم مستشفى القلب والصدر بأحدث جهاز أشعة مقطعية.



