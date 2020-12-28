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اقتصاد

باستثمارات 11.6 مليار جنيه.. كيما 2 صرح صناعي لإنتاج الأسمدة بصعيد مصر.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
مصنع كيما 2
مصنع كيما 2
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علياء فوزى
في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الصعيد، وخطة الحكومة لتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية من خلال عدة برامج ومشروعات قومية، تابعت وزارة قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الماضية استكمال تنفيذ تطوير شركة الصناعات الكيماويات المصرية "كيما" بمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 

وتم مؤخرا الانتهاء من إنشاء وتشغيل مصنع "كيما 2" لإنتاج الأسمدة، والذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR  الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon.. وقد بلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي.


ويهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والتدصير للخارج، التوافق مع الاشتراطات البيئية، وتنمية الصعيد، وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.

يضم مصنع "كيما  2" ثلاث قطاعات رئيسية: 

أولا: المرافق والخدمات
وتشتمل على كل من محطة فلترة وتخفيض الغاز الطبيعي، محطة معالجة المياه وذلك لإنتاج مياه للعمليات الصناعية المختلفة والمتمثلة في مياه التبريد، وحدة إنتاج النتروجين، محطة إنتاج الكهرباء بطاقة 27.2 ميجا وات لتلبية احتياجات المصنع من الكهرباء ذاتيا، وتصدير الفائض إلى المصنع القديم، أبراج التبريد لتوفير المياه اللازمة لتبريد العمليات الصناعية المختلفة بمصنع الأمونيا واليوريا، محطة الديزل، نظام الحماية وشبكة إطفاء الحريق، معامل مركزية لإجراء التحاليل الكيمائية الخاصة بالعمليات الصناعية، محطة الربط بين المصنع الجديد والقديم، وحدة المراقبة غرفة التحكم الرئيسية ويتم فيها متابعة ومراقبة العمليات الصناعية والتحكم عن بعد وتشغيل الوحدات الإنتاجية المختلفة.

ثانيا: مصنع الأمونيا
ويشتمل على ثلاث مراحل: (إزالة الكبريت من الغاز الطبيعي ، إنتاج الغاز التخليقي ( نتروجين - هيدروجين )، مرحلة تنقية الغاز التخليقى والتجفيف للغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى عنبر الضواغط  ويضم عدد 4 ضاغط ( ضاغط غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم في صناعة اليوريا – ضاغط الغاز الطبيعي – ضاغط الغاز التخليقى – ضاغط الاسالة للأمونيا الغازية ) وذلك بهدف رفع ضغوط الغازات إلى ضغوط التشغيل المطلوبة.

تخليق الأمونيا يتم داخل مفاعل الأمونيا عن طريق تفاعل الهيدروجين مع النتروجين.. ويعتبر هذا المفاعل ضمن التكنولوجيا الحديثة التي تطبق لأول مرة داخل مصر.

وحدة التكثيف والفصل والتخزين ويتم تكثيف وفصل الأمونيا وتخزينها داخل (خزان الأمونيا) الرئيسي والذى يسع 10.000 طن أمونيا، وتقوم بإرسال 900 طن أمونيا إلى مصنع اليوريا و300 طن أمونيا إلى المصنع القديم.

ثالثا: مصنع اليوريا
ويتكون من وحدة تخليق اليوريا وتتم عن طريق إدخال غاز الأمونيا مع غاز ثاني أكسيد الكربون في مفاعل اليوريا وذلك لإنتاج محلول اليوريا.

مرحلة التفكيك واسترجاع الغازات غير المتفاعلة، مرحلة التحبيب ويتم فيها تحويل محلول اليوريا الى حبيبات اليوريا وهى المنتج النهائي للمصنع

وأخيرا وحدة التخزين والتعبئة: ويتم فيها تبريد المنتج النهائي وإرساله الى محطة التعبئة بطاقة 240 طن / ساعة، بالإضافة إلى المخزن الرئيسي بسعة 40 ألف طن.

وجاري حاليا عقد اتفاق تسوية مع المقاول شركة تكنومونت الإيطالية، والاتفاق على استكمال المرحلة الثانية للمشروع، والتي تشمل مصنعًا جديدًا لحامض النيتريك ونترات النشادر بتكلفة تقديرية حوالي 250 مليون دولار.
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