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المفتى: حملات التشهير والتشويه التى تستهدفنا وسام على صدورنا.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إننا نؤمن بأن وطننا العزيز لم ينتصر بتجاهل مخططات العدو التى تريد الفتك به أو بالخطب الرنانة التى لا تعتمد من ورائها العمل الدؤوب، لافتًا إلى أن الإنجازات التى قامت بها دار الإفتاء أسست على مبدأ راسخ يعتمد على الوسطية والتعايش.

وأضاف شوقى علام، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن دار الإفتاء مؤسسة وطنية أصيلة تتشرف بخدمة بلدها الكريم ولها رؤية واضحة ومنهج ثابت فى دعم مصر بكل اعتزاز، واستطاعت التصدى للهجمات الشرسة التى يشنها دعاة الجماعات الإرهابية وقنواتهم وصفحاتهم.

وتابع مفتى الجمهورية، ما تعرضنا له من حملات التشهير والتهديد والتشويه ومحاولات الهدم الاغتيال المعنوى وما رمينا به من تهم والتصدى به للنوايا الخبيثة وسام على صدورنا نفتخر ونعتز به.
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