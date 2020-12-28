القصبي: الجهل بمقاصد الشريعة من أهم الأسباب التي تؤدي لسوء الفهم

عبر الفيديو كونفرانس، بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، بدأت الدورة التدريبية الشرعية لعدد خمسين إماما وواعظا من دولة أفغانستان من خريجي الأزهر الشريف، بالتعاون مع فرع المنظمة -تحت التأسيس- في أفغانستان.





في محاضرته للمتدربين، التي ألقاها الدكتور حسن القصبي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، تحت عنوان: "أحاديث أساء البعض فهمها"، والتي تعرض خلالها لتعريف الفهم، ومتى يكون صحيحا؟ ومتى يكون خاطئا؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى إساءة الفهم؟

وذكر أن من أهمها: الجهل بمقاصد الشريعة وأحكامها، فيترتب على ذلك نتائج خاطئة.





كما أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالكليات الخمس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، فلا بد أن تكون هذه المقاصد في أذهان من يتكلم في الشريعة.





وأكد على أن التعصب للرأي، وعدم اتباع المنهج العلمي الذي قام به العلماء السابقون، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سوء الفهم، وأن الشريعة الإسلامية دعت إلى إعمال العقل بالضوابط التي حددتها.



