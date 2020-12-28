بعد إصابة فتاة.. النيابة تطلب التحريات في حادث كورنيش الإسكندرية

طلبت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، تحريات المباحث حول حادث اصطدام سيارة ملاكي بسور كورنيش الإسكندرية وأصابه فتاه، والتحفظ علي السيارة وقائدها وسؤال شهود العيان والمصابة حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لفحصها.

وقد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، باقتحام سيارة ملاكي رصيف الكورنيش في المنطقة الواقعة بين نادي المهندسين وكوبري ستانلي، مما ادي الي إصابة فتاه.

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وعلي الفور، هرع ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبعد إجراء المعاينة والفحص تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة واختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما ادي الي اصطدامها بالسور وعدد من المارة.

وقد أسفر الحادث عن اصابه فتاة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.