بالسلام الجمهوري.. اختتم مؤتمر دار الافتاء لحصاد 2020

أدا الحاضرين من كبار العلماء والوزراء السلام الجمهوري في ختام مؤتمر دار الافتاء، وقد بدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية منذ قليل، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.





وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا.



