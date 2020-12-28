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بالسلام الجمهوري.. اختتم مؤتمر دار الافتاء لحصاد 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
أدا الحاضرين من كبار العلماء والوزراء السلام الجمهوري في ختام مؤتمر دار الافتاء، وقد بدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية منذ قليل، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.  

وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. 

وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا. 

وسيتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.
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