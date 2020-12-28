هبوط أرضى وانشقاق بشارع رئيسي في طنطا وتغريم مهندس 3 ملايين جنيه.. صور

شهدت منطقة ميدان الساعة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار تعطل الحركة المرورية وتكدس السيارات بطول الخط المحوري الواصل بطول شارع عزيز فهمي طوال 3 أيام الماضية جراء هبوط أرضي وانشقاق عرض الشارع بالكامل أثر شروع مقاول في أعمال حفر خوازيق بناء عمارة سكنية مما أصاب المواطنين بحالة من الرعب والذعر الشديدين خشية تعرض حياة اسرهم وذويهم للخطر .





في المقابل أفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية باستدعاء مسئولي حي أول طنطا المهندس المتسبب في واقعة الانهيار الأرضي بشارع رئيسي والتحقيق معه قانونيا وإداريًا.





وجاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة تشكيل لجنه فنيه هندسيه بالتنسيق مع عادل داود رئيس حي أول طنطا لمعاينه موقع الحادث وتقدير قيمه التلفيات والخسائر.





في ذات السياق غرم مسئولو حي اول طنطا بالتنسيق مع مسئولي شركه مياه والكهرباء غرامة مالية تتجاوز 3 مليون جنيه لمكتب المهندس الاستشاري المسئول عن بناء عمارة سكنية المتسببة في شق أرض شارع محوري تعادل قيمة تلفيات شبكات كهرباء والصرف الصحي وخطوط التليفونات وكابلاتها ورد الشيء لأصله لما حدث من تليفيات كارثية .





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الانهيار الأرضي والهبوط مفاجيء في الاسفلت باول اطراف شارع عزيز فهمي بدائرة القسم .





وكان شارع عزيز فهمي بمحيط منطقة ميدان الساعة تعطل الحركة المرورية، إثر حدوث هبوط أرضي مفاجئ دون وقوع أي إصابات.





كما ورد بلاغ لغرفة عمليات حي أول طنطا بلاغًا يفيد بحدوث هبوط أرضي بشارع عزيز فهمي، وانتقل مسؤولو الحي وضباط إدارة المرور إلى موقع البلاغ.





و تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بمنتصف الشارع نتيجة لأعمال الحفر، مما أدى لتوقف كامل لحركة المرور دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



