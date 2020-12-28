ضبط شخص انتحل صفة فتاة على فيس بوك وابتز أخرى بفيديوهات جنسية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر من ضبط شاب انتحل صفة فتاة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وابتز أخرى بفيديوهات جنسية.





ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود محضر لقسم شرطة ميت غمر محرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "منطقة شرق الدلتا" بشأن شكوى المواطنة رابعة س س م ٣٨ عاما ربة منزل، ومقيمة منطقة "خلف نادى الصيد" دائرة قسم الدقى الجيزة بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم هدير رجب وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بنجلتها هاجر ر ع ١٣ عاما طالبة، تتضمن طلب مبلغ مالى "١٠ آلاف جنيه" مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية لها.







وبتحديد صاحب الحساب المشار إليه تبين أنه يدعى نادر ز م إ ف س، ٠ ٤ عاما حاصل على مؤهل متوسط ومقيم منطقة" دقادوس" بندر ميت غمر.





وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ميت غمر وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ إدارى قسم شرطة ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.