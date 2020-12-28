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محافظات

كفر الشيخ تعلن تطوير 187 تابعًا و 18 قرية ضمن حياة كريمة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:07 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، تطوير 187 تابعًا و 18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا التطوير يأتي ضمن إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير  1400 قرية  في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تشمل تطوير "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، إبيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب'. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومي لتطوير الـقرية ع1400 على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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