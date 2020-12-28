مدير تعليم مطروح يتفقد مصنع غزل الصوف قبل استقباله طلاب الصناعات البدوية

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وحدة غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء تمهيدا لإفتتاح فصل للمشغولات البدوية اليدوية للفتيات مع نهاية هذا الأسبوع .









حيث تم المرور علي اقسام المصنع المختلفة بحضور الدكتور محمد سالم رئيس مركز البحوث التطبيقية نائبًا عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس إسلام عيسي مدير وحدة غزل وتصنيع الصوف ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني .









وأشاد سلامة بمنظومة العمل بوحدة الصناعات الصوفية خلال متابعته لشرح مدير الوحدة الصناعية لمراحل تصنيع المنسوجات البدوية من بدايته بعملية فرز أصواف الأغنام البرقي التي تتسم بها محافظة مطروح لمرحلة الغسيل والتنظيف ويعقبها عملية التجفيف ثم مرحلة الديبة لتفتيح الأصواف يليها كرده وصولا لمرحلة الغزل ثم النسيج حتي تنتهي بقيام المتخصصات بالوحدة الصناعية بعملية النول لما تم نسجه وصولا في النهاية لمرحلة إنتاج الصناعات اليدوية البدوية الصوفية .





واكد سلامة أن افتتاح فصل المشغولات البدوية اليدوية للفتيات ياتى من خلال برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز بحوث الصحراء والذي يأتي برعاية ودعم محافظ مطروح.





وأشاد وكيل الوزارة بمنظومة التعاون المثمر بين تعليم مطروح ومركز التنمية المستدامة والتي تأتي لتحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة من الإمكانات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة.





كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني وافقوا على فتح فصل الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح لتدريب طالبات المدارس الصناعية الذي سيتم انشاءه لأول مرة على ارض محافظة مطروح هذا الأسبوع .





وتحظى اغنام البرقي بمطروح بأهمية كبرى كأفضل سلالات الاغنام في مصر والعالم يزيد الحديث والاقبال على اغنام البرقى التى تشتهر بها محافظة مطروح، ، كأجود انواع الاغنام والتى تلقى قبولا كبيرا فى الاسواق المحلية والعربية.





فأغنام مطروح البرقى من أجود لحوم الضأن فى الشرق الأوسط، فهى تتميز عن الضأن البلدى المنتشر فى محافظات الدلتا ووجه قبلى، بلحمها الأحمر الذى تقل فيه الدهون، فضلًا عن القيمة الغذائية العالية التى تحتويه لحوم هذا النوع، بسبب تغذيته على المراعى الطبيعية فى صحراء مطروح وتم إنشاء مصنع الصوف للاستفادة من اصوافها.



