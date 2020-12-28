ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تعوض خسائر أمس وتربح 6 مليارات جنيه اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:19 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
رغم خسائر أمس.. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 639 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.69 %،ليغلق عند مستوى 10,658.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 1.74 %، ليغلق عند مستوى 2,158.35 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.54 % ليغلق عند مستوى 1,731.66 نقطة.

اقرأ أيضا:

كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.77 %، ليغلق عند مستوى 2,061.96 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.62 %، ليغلق عند مستوى 2,985.81 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.95%، ليغلق عند 12,924.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 4,105.03 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائية، مسجلين صافي بلغ 2.91 مليار جنيه، 19 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 2.93 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 807.7 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 338.3 مليون سهم من 31.8 ألف صفقة منفذة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

2.4 مليار جنيه.. البورصة تواصل الخسائر بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

البورصة تخسر ملياري جنيه بختام تعاملات اليوم الأثنين

3 مليارات جنيه أرباحا خلال ساعة.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

ترشيحاتنا

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدًا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

أمر محير .. ثلاثيني يستخرج قطعة زجاج من يده بعد أن استقرت فيها 4 سنوات | شاهد

زميل محمد صلاح السابق يقترب من العودة لـ روما الإيطالي

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

أستاذ فيروسات يكشف الفرق بين الإنفلونزا وكورونا وكيفية التفريق بينهما ..فيديو

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

Advertisements

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور