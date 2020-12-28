البورصة تعوض خسائر أمس وتربح 6 مليارات جنيه اليوم

رغم خسائر أمس.. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 639 مليار جنيه.





وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.69 %،ليغلق عند مستوى 10,658.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 1.74 %، ليغلق عند مستوى 2,158.35 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.54 % ليغلق عند مستوى 1,731.66 نقطة.





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كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.77 %، ليغلق عند مستوى 2,061.96 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.62 %، ليغلق عند مستوى 2,985.81 نقطة.





كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.95%، ليغلق عند 12,924.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 4,105.03 نقطة.





سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائية، مسجلين صافي بلغ 2.91 مليار جنيه، 19 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 2.93 مليار جنيه.





وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 807.7 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 338.3 مليون سهم من 31.8 ألف صفقة منفذة.