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اقتصاد

خلال كورونا.. تعرف على الاستهلاك المحلى من البنزين والسولار والغاز في عام 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:50 م
البنزين والسولار
البنزين والسولار
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مايكل عياد
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، تقريرها السنوي "وزارة البترول 2020"، حيث تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالى ، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه بلغ إجمالي ما تم استهلاكه 3ر71 مليون طن مكافئ مقابل 5ر75 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 9ر5%، وذلك يرجع إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات .

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استهلاك المنتجات البترولية : بلغ إجمالي استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالى 26 مليون طن  مقابل  9ر29  مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13% .

استهلاك الغاز الطبيعى : بلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 2ر45 مليون طن مقابل 6ر45 مليون طن بانخفاض نسبته 1% ، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 4ر60% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وتهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2020 :

- زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذًا. 

- بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 32 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزًا.
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