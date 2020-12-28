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محافظات

إجراءات حاسمة لمواجهة موجة كورونا الثانية .. كيف يسير العمل في ميناء دمياط؟

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
صرح اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، انه تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لمواجهة آثار الموجة الثانية لفيروس كورونا، تابعت إدارة هيئة ميناء دمياط إستمرار جهود تعقيم وتطهير المكاتب والمبانى الإدارية والطرق وأتوبيسات نقل العاملين والمعدات والقاطرات البحرية واللنشات وقياس درجة الحرارة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات للعاملين.

وأشار الى انه اكد ضرورة التباعد المكاني ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الهيئة يوميًا وبصفة دورية لضمان عدم إنتشار فيروس كورونا في موجته الثاني.

وعلى صعيد أخر، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12255 طن تشمل : 6100 طن يوريا و1755 طن جبس و2900 طن زيت طعام و1500 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 109795 طن تشمل : 16528 طن ذرة و 7853 طن قمح و 3623 طن سكر و 66102 طن خردة و 5400 طن فول صويا و 9660 طن فول و 2319 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 629 طن . ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و أرز و بردقوش و خرشوف و خس و زيتون و شمر و فلفل و فول و كمون و ليمون ) و فواكة ( بلح و برتقال و أفوكادو و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و هولندا و سلوفينيا و المانيا و مالطا و انجلترا و ايطاليا و بولندا و امريكا و هونج كونج و كرواتيا و سنغافورة و الهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2376 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179431 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58748 طنا . بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4110 شاحنة .

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إجراءات حاسمة لمواجهة موجة كورونا الثانية .. كيف يسير العمل في ميناء دمياط؟
إجراءات حاسمة لمواجهة موجة كورونا الثانية .. كيف يسير العمل في ميناء دمياط؟
إجراءات حاسمة لمواجهة موجة كورونا الثانية .. كيف يسير العمل في ميناء دمياط؟
إجراءات حاسمة لمواجهة موجة كورونا الثانية .. كيف يسير العمل في ميناء دمياط؟
إجراءات حاسمة لمواجهة موجة كورونا الثانية .. كيف يسير العمل في ميناء دمياط؟
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