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أخبار البلد

مترو وسكة حديد وسوبر جيت.. النقل تشن حملة لتطهير مرافقها من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:53 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
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حمادة خطاب
شنت وزارة النقل صباح اليوم حملة كبري لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وأتوبيسات السوبر جيت فضلًا عن بث رسائل توعوية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها وزارة النقل اليوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 


السكة الحديد 

أطلقت هيئة السكة الحديد حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.


وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.



مترو الأنفاق 

فيما شنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حملة  لإتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات  لمواجهة فيروس كورونا

أكدت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أصدر تعليمات صارمة لمواجهة فيروس كورونا والتي جاء من بينها الآتي :


١_  تعقيم القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة ضمن التشغيل اليومي لرحلات القطارات.

٢_ الإعلان الدائم للركاب عن الكارت الذكي، والذي يتم استخدامه كمحفظة نقدية تخصم منها قيمة الرحلات من خلال عبور بوابات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك لتقليل تزاحم الجمهور أمام مكاتب صرف التذاكر بالمحطات المختلفة بالخطوط الثلاثة. 

٣ _ المتابعة الدقيقة والمستمرة للإلتزم بارتداء الكمامة داخل القطارات والمحطات. 

شركة السوبر جيت:
من جانبها أعلنت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت  إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل تواصل أعمال تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات  والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.


وأعادت وزارة النقل في وقت سابق فرض غرامات ركوب وسائل المواصلات العامة في هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق بدون كمامة، ومنع استقلال المرفقين لغير مرتدي الكمامات مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ولمنع انتشار الفيروس، بحسب وزير النقل كامل الوزير.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية حتى لا تضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير تعطل الحياة اليومية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، أن هناك تعليمات بتطبيق الغرامة على الراكب المخالف والتي تصل لـ4 آلاف جنيه، وانتشار أفراد شرطة النقل والمواصلات على أرصفة المحطات لمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من ارتداء كل راكب لكمامته.

مترو وسكة حديد وسوبر جيت.. النقل تشن حملة لتطهير مرافقها من كورونا
مترو وسكة حديد وسوبر جيت.. النقل تشن حملة لتطهير مرافقها من كورونا
مترو وسكة حديد وسوبر جيت.. النقل تشن حملة لتطهير مرافقها من كورونا
مترو وسكة حديد وسوبر جيت.. النقل تشن حملة لتطهير مرافقها من كورونا
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