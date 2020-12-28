ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:57 م
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم اعتماد اللقاح الصيني وسيتم إعلانه رسميا خلال ساعات.

وأضافت هالة زايد، في حوارها على قناة العربية "كل المصريين يحصلون على العلاج بالمجان في الأمراض المزمنة، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية الصحية"، مؤكدة "مصر لديها خبرة كبيرة في الوبائيات".

وتابعت وزيرة الصحة "مصر لم تتعرض لصدمة كورونا التي تعرض لها العالم، ولم ينهَر النظام الصحي المصري".

وكانت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، أعلنت خروج 553 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة

اليوم..50 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفارم الصيني تصل مطار القاهرة

ما يحدث في أمريكا جرس إنذار لينا .. أحمد موسى يحذر من تفشي كورونا في مصر.. فيديو

استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني من الإمارات لعلاج كورونا | بث مباشر

شحنات عقار سينوفارم الصيني ضد كورونا تصل مطار القاهرة.. فيديو

جرعتان في الكتف بينهما 21 يوما.. تعرف على كيفية تناول لقاح سينوفارم الصيني الفعال بنسبة 86%

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة