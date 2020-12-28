الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم اعتماد اللقاح وسيتم إعلانه رسميا خلال ساعات. الصيني





وأضافت هالة زايد، في حوارها على قناة العربية "كل المصريين يحصلون على العلاج بالمجان في الأمراض المزمنة، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية الصحية"، مؤكدة "مصر لديها خبرة كبيرة في الوبائيات".





وتابعت وزيرة الصحة "مصر لم تتعرض لصدمة كورونا التي تعرض لها العالم، ولم ينهَر النظام الصحي المصري".





وكانت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، أعلنت خروج 553 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالة وفاة.



