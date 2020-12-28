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رياضة

30 دقيقة.. سموحة يضغط على الزمالك في محاولات لإدراك التعادل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:35 م
الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من مواجهة الزمالك وسموحة بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول الى مرمى ابو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض مميز وتمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري.

ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف اوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، ولكن اعتمد قرار الحكم وألغى الحكم.

وضغط نادي  الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.


وحاول سموحة الوصول الى مرمى الزمالك أكثر من مرة لإدراك التعادل ولكن كان دفاع الأبيض يقظا بشكل مميز.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة، راو يوسف أوباما دفاع سموحة بمهارة رائعة ووصل الى مرمى الهاني سليمان وسدد كرة اتجهت بالعرض وشكلت خطورة عى مرمى سموحة وكادت أن تكون هدف التعزيز للزمالك.

وارتدت الكرة طويلة في منتصف ملعب الزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة، انطلق حسام حسن سريعًا وتخطى محمود حمدي  الونش ولكن خرج أبو جبل حارس الزمالك وشتت الكرة قبل أن يسجلها مهاجم الفريق السكندري.

ولم يتمكن سموحة ادراك التعادل حتى الدقيقة 30 من عمر المباراة ولكن المحاولات تزداد على مرمى الزمالك ويحاول الأبيض أن يسيطر على مجريات المباراة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي.

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد 

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