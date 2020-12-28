وفاة هناء نوفل أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بجامعة طنطا بكورونا

توفيت الدكتورة هناء نوفل أستاذ الباثولوجيا الالكلينيكية بكلية الطب بجامعة طنطا اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.





ونعت جامعة طنطا وكلية الطب، الطبيبة الراحلة والتى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل العزل الصحى، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.







