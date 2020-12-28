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تعليم

وفاة هناء نوفل أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بجامعة طنطا بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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احمد علي
توفيت الدكتورة هناء نوفل أستاذ الباثولوجيا الالكلينيكية بكلية الطب بجامعة طنطا اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.

ونعت جامعة طنطا وكلية الطب، الطبيبة الراحلة والتى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل العزل الصحى، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.


وكانت الطبيبة الراحلة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منها وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزلها داخل العزل الصحى وتدهورت حالتها الصحية، إلى أن وافتها المنية.
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