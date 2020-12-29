هل من الأمان تناول مرضى السكر التفاح؟

التفاح لذيذ ومغذٍ ومناسب للأكل، من المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية ، يحتوي التفاح أيضًا على الكربوهيدرات ، والتي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم ، فإن الكربوهيدرات الموجودة في التفاح تؤثر على جسمك بشكل مختلف عن السكريات الموجودة في الأطعمة التي تحتوي على السكريات المكررة والمعالجة.





لنتحدث عن كيفية تأثير التفاح على مستويات السكر في الدم وكيفية دمجها في نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بداء السكري.







التفاح مغذٍ

يعتبر التفاح من أشهر الفواكه في العالم. كما أنه ذو قيمة غذائية عالية. في الواقع ، يحتوي التفاح على نسبة عالية من:

فيتامين سي

العديد من مضادات الأكسدة



تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 104 سعر حراري ، و 27 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 9 ملليجرام من فيتامين سي، يوجد جزء كبير من القيمة الغذائية للتفاح في قشرته الملونة، لذا فإن غسل الجلد والحفاظ عليه عند الأكل أو الطهي هو أفضل طريقة لتحسين التغذية التي تحصل عليها.





علاوة على ذلك ، يحتوي التفاح على كميات كبيرة من الماء والألياف ، مما يجعله ممتلئا بشكل مدهش.





التفاح فاكهة ممتازة يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بمرض السكري.





توصي معظم الإرشادات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري باتباع نظام غذائي يشمل الفواكه والخضروات.





الفواكه والخضروات مليئة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات بشكل متكرر بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان .





في حين أنه من غير المحتمل أن يتسبب التفاح في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، إلا أنه يحتوي على الكربوهيدرات. إذا كنت تحسب الكربوهيدرات ، فتأكد من حساب 27 جرامًا من الكربوهيدرات الموجودة في التفاح، تأكد أيضًا من مراقبة نسبة السكر في الدم بعد تناول التفاح ومعرفة مدى تأثيرها عليك شخصيًا، التفاح غذاء لذيذ وصحي تضيفه إلى نظامك الغذائي ، بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالسكري أم لا.





فيما يلي بعض النصائح لمرضى السكري لتضمين التفاح في خطط وجباتهم:

تناوله كله. لجني كل الفوائد الصحية ، تناول التفاح كله. يوجد جزء كبير من القيمة الغذائية في الجلد .





تجنب عصير التفاح. لا يحتوي العصير على نفس الفوائد مثل الفاكهة بأكملها ، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ويفقد الألياف.



الحد من حصتك. التزم بتفاحة واحدة متوسطة الحجم لأن الحصص الأكبر ستزيد من احتمالية ارتفاع السكر في الدم.



وزع تناول الفاكهة طوال اليوم للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.