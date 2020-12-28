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فن

دعوات وأمنيات رامي جمال في آخر 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:54 م
رامى جمال
رامى جمال
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان رامى جمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، داعيا الله أن يحفظه وأهله في نهاية عام 2020. 

وقال رامى: "في آخر ٢٠٢٠ احب اقول الشكر لله علي الستر وعلي كل النعم الحمدلله علي حفظه وعلي كل انواع الرزق اللهم احفظنا ومن نحب واختر لنا ما تراه خيرًا لنا واحسن خاتمتنا واغفر لنا كل خطايانا.. ربي احبك". 

وكان الفنان رامي جمال، أعلن تعاقده مع نجوم ريكوردز على إنتاج ألبوم جديد.

ونشر رامي جمال، صورا من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل دعواتكم".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على "تويتر": "من التحديات اللي قررت خوضها إني أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصري صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".

يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
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