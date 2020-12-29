أهالى فاقوس يشكون من استمرار انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة أبو شلبى

استغاث أهالى مركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررين من الانقطاع المستمر في مياه الشرب، بسبب كسر ماسورة رئيسية من محطة أبو شلبي.









وقال الأهالى فى رسالتهم: "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.









وأضافوا أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين الأهالي، بسبب كسر ماسورة رئيسية من محطة أبو شلبي دون تصليح أو توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.









وأشار الأهالي إلى أنه "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن إصلاح الماسورة وعودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى، ولكن لم تتم الاستجابة".









وناشد الأهالي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.









للتواصل مع الحالة من خلال رقم

0 101 484 7128









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