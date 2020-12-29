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بين الناس

أهالى فاقوس يشكون من استمرار انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة أبو شلبى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى مركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررين من الانقطاع المستمر في مياه الشرب، بسبب كسر ماسورة رئيسية من محطة أبو شلبي.


وقال الأهالى فى رسالتهم: "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.


وأضافوا أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين الأهالي، بسبب كسر ماسورة رئيسية من محطة أبو شلبي دون تصليح أو توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.


وأشار الأهالي إلى أنه "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن إصلاح الماسورة وعودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى، ولكن لم تتم الاستجابة".


وناشد الأهالي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.


للتواصل مع الحالة من خلال رقم
0 101 484 7128


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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