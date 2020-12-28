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أخبار العالم

مقتل 3 جنود فرنسيين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية بـ مالي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:33 م
مقتل جنود فرنسيين
مقتل جنود فرنسيين في انفجار في مالي
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على صالح
لقى ثلاثة جنود فرنسيين مصرعهم بعد أن اصطدمت عربتهم المدرعة بعبوة ناسفة بدائية الصنع في مالي صباح الاثنين، حسبما أفادت الإدارة الصحفية في قصر الإليزيه.


وأفاد بيان عن القصر الرئاسي في باريس "علم رئيس الجمهورية بأسف شديد بمقتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي هذا الصباح، دمرت عربتهم المدرعة بعبوة ناسفة أثناء عملية في منطقة هومبوري".


وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان صحفي.


وأطلقت فرنسا عملية بركان، وهي عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف الجماعات الإسلامية في دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) ، منذ ستة أعوام.


ووسط الاضطرابات المستمرة في المنطقة، أنشأت فرنسا و 12 دولة فرقة عمل تاكوبا في مارس لتقديم مزيد من المساعدة للقوات المسلحة المالية.
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